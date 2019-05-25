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Новости » Мир 25 мая, 2019, 23:07
В Париже ограбили экс-кандидата в президенты

Бриллиант ценой в 45 миллионов евро похитили в Париже. Подвеску с драгоценностью привезла из Гвинеи ее владелица – бывшая кандидат в президенты Мария Мадлен Диубате. Хотела, чтобы эксперты подтвердили стоимость камня.

Об этом сообщает Сегодня.

Специалистов пригласила в отель, в котором она остановилась. Процедуру проводили двое мужчин. Впрочем, при оценке им удалось незаметно подменить драгоценность.

Женщина обнаружила подделку только через два дня. Французская полиция уже начала расследование по делу о краже. Однако пока нет никакой информации о ворах.

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