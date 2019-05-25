В кинологическом учебном центре на Львовщине подготовили собак-спецназовцев

Сегодня, 25 мая, в Кинологическом учебном центре, что в Великих Мостах на Львовщине, состоялся выпуск бойцов спецподразделения КОРД и их воспитанников. Выпускниками учебного центра стали сотрудники КОРДа из Киева, Хмельницкого, Черновцов, Херсона, Ивано-Франковска и Харькова, всего восемь сотрудников с собаками.

Об этом информирует пресс-служба Кинологического учебного центра.

В течение трех месяцев на базе центра полицейские осваивали основы дрессировки, изучали методику и тактику применения поисково-штурмовых собак. Опытные пограничники проводили занятия в условиях, максимально приближенных к реальным – с применением оружия и имитацией взрывов. Четвероногих силовиков учили бесстрашно атаковать и задерживать преступников, в любое время суток, в любых условиях и на любой территории. Ведь такие собаки призваны действовать там, где есть повышенный риск для жизни человека, возможно, и ценой собственной жизни.

Во время сдачи экзаменов КОРДовцы и их подопечные продемонстрировали полученные знания и навыки. Это базовые элементы подготовки, которые направлены в основном на штурм террористов, как в помещениях, так и в транспортных средствах.

По результатам успешной сдачи экзаменов все бойцы получили свидетельства по подготовке кинологов, а очередной собачий спецназ пополнил ряды спецподразделения полиции «КОРД».

Отметим, что такие учения проводятся на базе центра уже во второй раз. В прошлом году подготовку успешно прошли семь бойцов «Корпуса оперативно-внезапного действия» со своими четвероногими питомцами.

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