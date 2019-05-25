В Киеве известные люди читали письма «узников Кремля» и их родных

В Киеве на литературном фестивале «Книжный арсенал» состоялась акция «Письма с неволи». Украинские художники читали письма пленных и «узников Кремля», а также письма, которые присылали их родственники и друзья.

Среди участников – Римма Зюбина, Святослав Вакарчук. Об этом сообщает Радио свобода.

На фестивале происходит глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России, а также других украинских политзаключенных.

На фестивале разместили информационный стенд, а также фотозону. Активисты раздают информационные материалы об узниках Кремля.

Между тем, по подсчетам активистов инициативы #SaveOlegSentsov, в России пока удерживают 98 украинских политзаключенных, на оккупированной части Донбасса – более 120 пленных военных и гражданских.

Кроме того, в российском СИЗО в Москве находятся 24 украинских моряка, захваченные россиянами в Азовском море в конце прошлого года. Отметим: сегодня, 25 мая, трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину.

Ранее родственники заложников Кремля, находящихся на территории России, а также в оккупированном Крыму и на Донбассе, правозащитники, которые занимаются этими вопросами, обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с предложением о конкретных действиях для освобождения их близких.

Они, в частности, предлагают ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля, создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, публично поддержать законопроект «О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, которые незаконно лишены свободы, заложниках, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами».

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