В Киеве ограбили известного юмориста Дядю Жору

Дядю Жору, известного шоумена и телеведущего, ограбили в Киеве. Злоумышленники выбили стекло автомобиля юмориста, припаркованного на Позняках и украли спортивную сумку.

Об этом Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский. – Ред.) сообщил на своей Instagram-странице, пишет РБК.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Ведущий рассказывает, что если кто увидит кого-нибудь с сумкой Adidas и в оранжевых кроссовках NB, возможно, это и будет грабитель.

Также он посоветовал не оставлять машину под домом даже на сутки.

Подписчики юмориста возмущены подобным инцидентом. Они сочувствуют Дяде Жоре и делятся своим подобным горьким опытом.

Вадим, сочувствую. Варвары и вандалы одни так делают... Стекло дороже выйдет заменить, чем сумка стоит...

Это конечно неприятно, но хорошо что машина на месте...

Жора, не расстраивайся. Это просто будет тебе уроком на всю жизнь. У меня тоже пару раз «вставили» машину. Потом психанул и купил гараж. Теперь сплю спокойно. Удачи, чувак

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