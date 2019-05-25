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Новости » Киев 25 мая, 2019, 13:09
В Киеве ограбили известного юмориста Дядю Жору

Дядю Жору, известного шоумена и телеведущего, ограбили в Киеве. Злоумышленники выбили стекло автомобиля юмориста, припаркованного на Позняках и украли спортивную сумку.

Об этом Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский. – Ред.) сообщил на своей Instagram-странице, пишет РБК.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Ведущий рассказывает, что если кто увидит кого-нибудь с сумкой Adidas и в оранжевых кроссовках NB, возможно, это и будет грабитель.

Также он посоветовал не оставлять машину под домом даже на сутки.

Подписчики юмориста возмущены подобным инцидентом. Они сочувствуют Дяде Жоре и делятся своим подобным горьким опытом.

  • Вадим, сочувствую. Варвары и вандалы одни так делают... Стекло дороже выйдет заменить, чем сумка стоит...
  • Это конечно неприятно, но хорошо что машина на месте...
  • Жора, не расстраивайся. Это просто будет тебе уроком на всю жизнь. У меня тоже пару раз «вставили» машину. Потом психанул и купил гараж. Теперь сплю спокойно. Удачи, чувак

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Утро началось не очень весело 🤨😤🤷♂️ злые людишки разбили стекло и украли сумку! 🚘 Причем спортивную🤦♂️🥊 поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно вон.. оно! Вывод для всех - не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку☝️ Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!)💜 #дядяжора #утро #авто #проблема

Сообщение, распространенный ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника🔥 (@dyadya_jora)

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2019-05-25 16:17 :45