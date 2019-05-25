В детсады Черновцов поставляли рыбу с гельминтами

В четырех детсадах Черновцов обнаружили некачественную мороженую рыбу, зараженную гельминтами.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Ее обнаружили в детсадах № 51, №43, №22 и №14 в период последней поставки этой продукции.

«Рыба имела внешние признаки вероятного заражения гельминтами. Были сразу комиссионно составлены акты-бракежу и направлено обращение в главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области с просьбой провести отбор проб мороженой рыбы «Хек», которая поступила на склады дошкольных учреждений», – говорится в сообщении.

24 мая в присутствии поставщика и представителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, управления образования городского совета был проведен забор образцов продукции мороженый «Хек», который был поставлен в дошкольные учреждения города.

Поставщик продукции – ООО «Наладка-Коммерц ЛТД». Договор с ним заключен 28 декабря 2018 года по результатам тендерных торгов на поставку замороженной рыбы «Хек» в дошкольные учреждения города Черновцы. Сумма договора – 3 652 280 грн. с НДС.

Объемы поставки – 53 500 кг. Согласно условиям договора в течение 2019 года, рыба поставляется в каждый отдельный детсад города раз в неделю.

На период проверки во всех детсадах рыбу исключили из меню питания. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о расторжении соглашения с поставщиком некачественной продукции в одностороннем порядке.

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