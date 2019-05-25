В Черновцах активисты протестовали против кадровых решений Зеленского

В Черновцах группа активистов на Центральной площади протестовала против кадровых назначений в Администрации Президента.

Об этом сообщил molbuk.ua.

Десяток активистов с сине-желтыми флагами и плакатами выстроились возле памятника Тарасу Шевченко.

На плакатах надписи «Нет московскому реваншу», «Кому нравится, когда преЗЕдент назначает на должность своего кума или близкого друга?».

По словам участников акции, их возмущает то, что Андрей Богдан, который подпадал под действие закона «Об очищении власти», был назначен на должность главы АП.

Кроме того, они возмущены тем, что президент Зеленский, который еще недавно обвинял своего предшественника Петра Порошенко в кадровых назначениях своих кумовьев и близких людей, сам начал кадровую политику, назначая на ключевые должности в руководстве государства людей из студии «Квартал 95».

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