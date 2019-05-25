Ученые нашли источник загадочного гула по всей Земле

Ученые определили источник загадочной сейсмической активности, которая была зарегистрирована осенью 2018 года, между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки.

Об этом сообщает Live Science.

Исследователи обнаружили один из самых крупных подводных вулканов. Его высота над уровнем дна составляет 0,8 километра.

Небольшое поселение из 5 тысяч человек, проживающих на острове Майотта, месяцами знало, что что-то происходит. В ноябре 2018 года на одной сверхнизкой частоте звучал гул. Его зафиксировали сейсмографы по всему миру. Отмечается, что обычно сейсмические волны регистрируются на нескольких частотах.

Кроме того, ученые не обнаружили признаков активности, которая характерна для землетрясений. При этом остров сдвинулся на несколько сантиметров на юго-восток.

Исследователи объяснили феномен рождением нового подводного вулкана, расположенного в 50 километрах от восточного побережья острова. В пользу этой версии свидетельствовало то, что местные жители с середины прошлого года почти каждый день ощущали слабые толчки, количество которых достигло 1800. В частности, в мае 2018 года состоялось сильное землетрясение магнитудой 5,8, которое стало одним из крупнейших в регионе.

Научная кампания началась только в феврале, когда группа ученых установила шесть сейсмометров на дне океана, недалеко от места сейсмической активности. Геологи проанализировали данные сейсмометров. Оказалось, что глубоко под дном, находится крупная магматическая камера, в которой содержится около пяти кубических километров магмы.

Гул связан с выходом магмы из камеры, в результате чего происходит опускание земной коры. Известно, что за последний год Майотта опустилась на 13 сантиметров.

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