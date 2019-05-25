Ученые нашли на Марсе воду: впечатляющие фото

Ученые из космического агентства NASA обнаружили на поверхности Марса гигантское месторождение льда, которое скрыто под плотным слоем пыли и земли. Это открытие доказывает, что когда-то давно на Красной планете была вода.

Об этом сообщает dailymail.

Исследователи сделали вывод, что «ледяная шапка», которая мало чем отличается от Земной, могла понемногу исчезать в результате наклона оси и изменением орбиты Марса.

Ученые утверждают, что ледники, которые покрыты залежами из песка, могут образовать слой воды на всей планете глубиной около 1,5 метров, если начнут таять.

«Мы не ожидали найти здесь столько водяного льда», – сказал Стефано Нероцци, научный сотрудник Института геофизики Техасского университета и ведущий автор исследования.

Ученые выдвинули гипотезу, что слои льда, которые образовались на Марсе в течение последних ледниковых периодов, были защищены от периодов потепления песком, который покрывал их поверхность и защищает от солнечной радиации.

Заметим, что до этого считалось, что на Красной планете вообще нет ледников.

Изучение структуры ледников поможет ученым больше узнать о климате Марса. Кажется, теперь у человечества увеличились шансы на успешную колонизацию Красной планеты.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.