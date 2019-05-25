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Новости » Мир 25 мая, 2019, 0:59
Ученые нашли на Марсе воду: впечатляющие фото

Ученые из космического агентства NASA обнаружили на поверхности Марса гигантское месторождение льда, которое скрыто под плотным слоем пыли и земли. Это открытие доказывает, что когда-то давно на Красной планете была вода.

Об этом сообщает dailymail.

A giant deposit of water-ice buried within Mars' surface is evidence of a hidden polar ice cap, scientists say in a new study. The enormous ice caps contain enough water to cover the planet and are likely one of the biggest water reservoirs there

Исследователи сделали вывод, что «ледяная шапка», которая мало чем отличается от Земной, могла понемногу исчезать в результате наклона оси и изменением орбиты Марса.

Ученые утверждают, что ледники, которые покрыты залежами из песка, могут образовать слой воды на всей планете глубиной около 1,5 метров, если начнут таять.

«Мы не ожидали найти здесь столько водяного льда», – сказал Стефано Нероцци, научный сотрудник Института геофизики Техасского университета и ведущий автор исследования.

Glacial activity has long been surmised by scientists, but the ice caps were thought to have melted during warming periods. The composite image above shows A composite image showing alternating layers of ice and sand in an area where they are exposed on the surface

Ученые выдвинули гипотезу, что слои льда, которые образовались на Марсе в течение последних ледниковых периодов, были защищены от периодов потепления песком, который покрывал их поверхность и защищает от солнечной радиации.

Заметим, что до этого считалось, что на Красной планете вообще нет ледников.

Water is the key to life for most lifeforms on Earth and could have substantial implications on whether Mars is capable of hosting future human colonies.

Изучение структуры ледников поможет ученым больше узнать о климате Марса. Кажется, теперь у человечества увеличились шансы на успешную колонизацию Красной планеты.

 

 
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2019-05-25 02:53 :06