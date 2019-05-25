Ток-шоу «Народ против» на ZІК снова первое в телерейтингах

Большое политическое ток-шоу «Народ против» на ZІК, ведущей которого является Наташа Влащенко, стало лидером рейтинга телепросмотров по ЦА «Украина 18+» среди информканалов в своем слоте.

Об этом информирует пресс-служба телеканала ZIK.

В пятницу, 24 мая, масштабное политическое ток-шоу «Народ против», ведущей которого является генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, заняло первую позицию в своем слоте среди остальных информканалов по одной из ключевых целевых аудиторий – «Украина 18+» с долей 3,65 %. Таким образом, ток-шоу «Народ против» на ZIKе обошло в рейтинге подобные проекты на телеканалах «112 Украина», NewsOne, «Прямой», «Канал 24», «Эспрессо» и «5-й канал».

Напомним, рестарт масштабного политического ток-шоу «Народ против» состоялся 19 октября прошлого года. Программа выходит в эфире телеканала ZIK по пятницам в 21:15.

В новом сезоне «Народ против» зрители познакомились с соведущими Наташи Влащенко – «резонерами», которые подытоживают сказанное с разных позиций и делают выводы после каждого раунда дебатов.

В обновленном формате ток-шоу сделан акцент на четкий тайминг дискуссии. Теперь приглашенные гости имеют всего 2 раунда, чтобы донести свою позицию до зрителя.

Кроме этого, новый сезон «Народ против» создают в собственной уникальной студии.

«Народ против» – это единственное масштабное политическое ток-шоу в Украине, главным участником которого является народ.

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