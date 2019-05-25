Совместная молитва: Филарет пришел поздравить Епифания с Днем ангела

Патриарх Филарет пришел поздравить предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания с именинами и совместно помолиться.

Об этом в Фейсбуке сообщил спикер ПЦУ Иван Сидор.

Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания.

Под покровом Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и со святой горы Афон, студенты духовной академии, прихожане. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет», – сообщил И.Сидор.

Литургия состоялась в Михайловском златоверхом монастыре.

Как сообщалось, в мае возник конфликт между Филаретом и Епифанием. Почетный патриарх прислал приглашения для архиепископов, напечатанные на бланках УПЦ Киевского патриархата на празднование дня памяти мученика Макария 14 мая. Он заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и предположил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

По словам Филарета, перед объединительным собором были достигнуты договоренности, что патриарх управляет церковной деятельностью внутри страны, а предстоятель отвечает за внешнее представительство ПЦУ. Этих договоренностей предстоятель ПЦУ не соблюдает, отметил Филарет.

14 мая на празднование во Владимирский собор в Киеве приехало только четыре епископа из более чем 60, которым рассылал приглашения Филарет.

Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить фактически и юридически. По его мнению, это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и «всех достижений церковной независимости». Он заверил, что в ПЦУ нет раскола, отметив, что не разделяет мнений Филарета, высказанных им в последнее время.

16 мая ПЦУ опубликовала решение объединительного собора, во время которого был утвержден устав и избран предстоятеля ПЦУ. В документе говорится о самороспуске УПЦ КП. Читайте больше здесь: https://zik.ua/news/2019/05/24/filaret_rozkolu_u_ptsu_nemaie_ie_rozbizhnosti_v_pytannyah_budivnytstva_1578689

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