Случайно нашли «айтишники»: Лещенко сообщил, откуда взялись документы Януковича

Среди массива бумаг были документы с подписями Януковича, а также контракт, по которому Манафорт получил деньги от Януковича – 750 тысяч долларов за определенную дату в 2009 году.

Это отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

Депутат напомнил, что среди документов, которые он передал в Генпрокуратуру, и которые потом ему вернули из ФБР, были документы, найденные в киевском офисе Пола Манафорта на улице Софиевской, 4.

«После того, как Манафорт и Янукович сбежали из Украины, в офис на Софиевской заехали украинской «айтишники», которые нашли эти документы и передали их мне. Эти люди уже были допрошены Генпрокуратурой, и подлинность документов никто под сомнение не ставит.

Среди массива бумаг были документы с подписями Януковича, а также контракт, по которому Манафорт получил деньги от Януковича, но не напрямую, а по мошеннической схеме», – отметил Лещенко.

Он уточнил, что Манафорт получил деньги на американский счет со счета компании, которая была зарегистрирована на Белизе, а это оффшорная страна в Карибском бассейне, и счет этого офшора к тому же был открыт в Кыргызстане.

«С этого счета Манафорту было перечислено 750 тысяч долларов за определенную дату в 2009 году. В этом договоре были печати, личные подписи Манафорта – перевод происходил не как консультационные услуги, а как как будто Манафорт продал 500 компьютеров. Этот же платеж фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов – именно на эту сумму, и именно за эту дату», – подчеркнул Лещенко.

Следовательно, добавляет депутат, все разговоры Генпрокурора юрия Луценко о том, что «черная бухгалтерия» – фейк, является дезинформацией.

«Официально меня никто ни в чем не обвинял, а неофициально – Джулиани, который был дезинформирован Генпрокурором Луценко, сказал в эфире американского телеканала, что меня обвиняют за вмешательство в американские выборы, и я осужден в Украине за обнародование «фейковой» бухгалтерии.

Безусловно, все это ему рассказал Генпрокурор Луценко. Но «черная бухгалтерия» подтверждена украинской экспертизой и подчиненными самого же Луценко. Тогда как в США это подтверждено фактическими переводами, которые приходили на счета Манафорта, за что его и приговорили к 7,5 года, в частности за уклонение от уплаты налогов», – пояснил Сергей Лещенко.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что Генпрокурор Юрий Луценко ввел адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в заблуждение.

При этом отмененный визит Рудольфа Джулиани в Украину мог касаться газодобывающей компании «Burisma» Николая Злачевського, которую обвиняли в хищении госсредств.

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