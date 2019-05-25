Штрахе подал иск за видео с «племянницей российского олигарха на Ибице»

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в пятницу заявил, что подал заявление в прокуратуру Вены на трех лиц, вероятно причастных к созданию скандального видео с его участием.

Об этом сообщает Politico, пишет Укринформ.

«Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал жалобу на трех человек, которые, по его мнению, могут быть привлечены к утечке видеопленок, что заставили его уйти в отставку на прошлой неделе», – говорится в сообщении.

В видеоролике на Facebook, опубликованном утром в пятницу, Штрахе объявил, что он подал соответствующее заявление в прокуратуру Вены против «трех возможных соучастников». Представитель прокуратуры подтвердил Politico, что прокуроры получили такую жалобу.

Штрахе не сообщил деталей относительно трех названных им подозреваемых и не объяснил ни кто «определил» их такими, ни на какой почве основаны его обвинения. Впрочем, Штрахе сказал, что считает, что, за исключением этих трех людей, «возможно участие других лиц в создании пленок».

Как известно, Австрию охватил правительственный кризис после публикации в СМИ видеозаписей, на которых тогдашний глава правой партии FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с «племянницей российского олигарха» на Ибице варианты медийной и финансовой поддержки партии в обмен на доступ к государственным контрактам после прихода FPÖ к власти.

В результате скандала в стране распалась правительственная коалиция между «Австрийской народной партией», которую возглавляет Себастиан Курц, и правопопулистской и пророссийской «Австрийской партией свободы». В стране объявлено о проведении досрочных парламентских выборов в начале сентября 2019 года.

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