Сергей Стаховский сыграет в основной сетке теннисного турнира Roland Garros-2019

Первая «ракетка» Украины Сергей Стаховский получил право сыграть на втором в сезоне турнире серии Grand Slam – Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже с общим призовым фондом € 42,66 млн.

Сергей Стаховский потерпел поражение в финале квалификации, но прошел в основную сетку как «лаки-лузер», сообщает btu.org.ua.

В первом круге соревнований 33-летний киевлянин встретится с 29-й ракеткой мира французом Жилем Симоном, которому до этого уступил в пяти очных противостояниях.

Добавим, что Сергей Стаховский в десятый раз выступит в основной сетке Roland Garros. Его личный рекорд на турнире – третий круг в 2011 году.

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