С Америкой или с Россией: Конгрессмены США хотят откровенной встречи с Зеленским

Россия представляет угрозу для Украины, всего региона и для США, поэтому в Конгрессе хотели бы быть уверены, что новый Президент Украины будет развивать партнерские отношения с Вашингтоном.

Об этом рассказал конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик в комментарии журналистам, передает Укринформ.

«Россия – это огромная угроза для Украины, для всего региона, угроза для США. И мы хотим убедиться, что новый президент будет развивать партнерские отношения именно с Америкой, а не Россией», – заявил он.

Конгрессмен, который является сопредседателем группы поддержки Украины в Палате представителей Конгресса США, добавил, что во время своего предстоящего визита с коллегой Бренданом Бойлом в Киеве и встречи с новым президентом Владимиром Зеленским, они собираются говорить об этом «очень откровенно».

«Наша цель – усилить связи Украины и Запада. Это именно то, к чему подавляющее большинство людей, с которыми я работал и общался в Украине, стремятся. И я искренне желаю убедиться, что (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) будет работать в их интересах», – пояснил Фитцпатрик.

Американский конгрессмен добавил, что несмотря на острые заявления отдельных американских деятелей или внутреннюю политическую борьбу, поддержка Украины никоим образом не ослабевает, поскольку ее сердце находится в Конгрессе.

«Могу сказать за законодательную ветвь власти США, Палату представителей Конгресса: у нас широкая, двухпартийная коалиция в поддержку Украины. Я и Марси Каптур, сопредседатели группы поддержки Украины, она – демократка, я – республиканец. Мы говорим каждый день в Конгрессе о нашей группе. Мы регулярно говорим по Скайпу с коллегами в Совете... Мы на постоянной связи, и они знают, что мы готовы помогать», – подытожил он.

Брайан Фитцпатрик был избран представителем штата Пенсильвания от республиканской партии 2016 года, затем переизбрался в Палату представителей в 2018 году. Он является сопредседателем группы поддержки Украины, в которую входят 50 конгрессменов из обеих партий. До избрания в Конгресс, он работал агентом ФБР по расследованию коррупционных преступлений, и частью его работы было создание антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности, Национального антикоррупционного бюро.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.