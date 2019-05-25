Рынок электроэнергии: экономист спрогнозировал, когда вырастет цена для населения

Безусловно, есть ряд рисков, связанных с внедрением рынка электроэнергии, но есть и нежелание некоторых олигархических групп, которые являются крупными потребителями, а потому вообще не заинтересованы в свободном рынке.

Это отметил экономист Борис Кушнирук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт подчеркнул, что после запуска рынка электроэнергии с 1 июля стоимость ресурса для населения будет оставаться в течение некоторого времени неизменной.

«На переходный период до 2020 года стоимость электроэнергии для населения будет оставаться неизменной. А для того, чтобы обеспечить разницу между ценами, которые могут возникнуть на рынке, и ценами для населения, разница будет покрываться за счет субсидирования», – отметил Кушнирук.

Он отметил, что на самом деле рынок электроэнергии уже заработал с 1 января 2019 года. Следовательно уже было сделано много шагов, которые позволяют обеспечить стабильный переход в новое качество системы каждого из рынков, которые создаются в рамках единого свободного рынка электроэнергии.

«Безусловно, есть ряд рисков, связанных с внедрением рынка, но есть и нежелание некоторых олигархических групп, которые являются крупными потребителями, а потому вообще не заинтересованы в рынке электроэнергии. Взамен они хотели бы получить контроль за НКРЕКП и иметь электроэнергию по заниженным ценам. А потому сейчас происходит главное противоречие между потребностями и требованиями Евросоюза относительно внедрения рынка и определенными группами в Украине», – признал Борис Кушнирук.

Напомним, 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины «О рынке электроэнергии».

Как сообщалось, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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