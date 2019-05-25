Предложенные Зеленским закрытые списки прежде всего направлены против Порошенко, – Найем

Владимир Зеленский подал в парламент такие изменения в Избирательный кодекс, которые должны были бы лишить других депутатов возможности проходить по округам. Прежде всего это направлено против Петра Порошенко, у которого уже «согреты» округа. Это правильно, но нужно действовать другими методами.

Такое мнение в эфире авторской программы Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины Мустафа Найем.

Он отметил, что для него система – это когда депутаты в коалиционном соглашении обещают открытые списки, а в зале Верховной Рады не голосуют за это.

«Новоизбранный Президент во время инаугурации обещал открытые списки, а в зал вносят то, что нельзя поддержать. Я бы хотел, чтобы господин Зеленский был тем Президентом, который будет соблюдать законы», – подчеркнул народный депутат.

Он выразил убеждение, что законопроект об изменении Избирательного кодекса было подано в парламент в «лучших» традициях Виктора Януковича.

«За Януковича просто вносился любой законопроект, мол, это президент сделал, а вы там как-то голосуйте. Я считаю, что роспуск ВРУ – это правильная идея, но для этого есть процедуры. Так делал Янукович – вбрасывал что угодно, ибо знал, что это примут», – заявил Мустафа Найем.

По его мнению, в этой ситуации Президент Владимир Зеленский мог опереться на тех депутатов, которые поддерживают открытые списки, тогда бы его законопроект поддержали.

«Открытые списки мы бы поддержали даже без снижения барьера. Никто же не спешит с досрочными – отсрочьте на месяц и работайте каждый день. Позволяет Верховная Рада и регламент формировать повестку дня таким образом, чтобы работать круглосуточно. Работайте и вносите изменения», – подчеркнул нардеп.

Он убежден, что сегодня этого не происходит, поскольку «Слуга народа» и «Батькивщина», которая поддержала закрытые списки, понимают, что с открытыми получат меньше мест в парламенте.

«Мы видели, кто за это голосовал. Это же самое делал Виктор Ющенко – перед выборами изменить правила, чтобы себе было удобнее. Сам Зеленский говорил про открытые списки. Почему он сам ночью решил, что нет?» – спрашивает парламентарий.

Он усматривает в таких решениях Президента Украины политической целесообразности в конкретный момент, которая позволит избавить других депутатов возможности пройти по округам.

«В первую очередь это направлено против Петра Порошенко и его блока. Я считаю, что это правильно, потому что там уже определенные округа подкрепленные, «согреты» и готовятся идти. Однако, давайте с ними бороться иначе, а не просто протягивать через парламент закон, который останется на годы вперед», – резюмировал народный избранник.

Напомним, в среду на внеочередном заседании Верховная Рада Украины не поддержала ни один из законопроектов Владимира Зеленского.

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