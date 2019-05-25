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Новости » Мир 25 мая, 2019, 11:12
Пожар в школе в Индии: по меньшей мере 19 учеников погибли, 20 человек в больнице

Не менее 19 учеников погибли в результате пожара в школе в городе Сурат на западе Индии.

По данным индийских чиновников, большинство жертв были подростками, которые учились в учебном центре, передает Украинская правда со ссылкой на ВВС.

Кроме того, по меньшей мере 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Как сообщает Reuters, всем погибшим было до 20 лет, и многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы.

О причинах пожара пока не сообщается.

 
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Индиядетипожарновости мира
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2019-05-25 12:22 :59