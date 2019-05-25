Посол Москвы рассказал о российских войсках в Венесуэле

Российские войска в Венесуэле помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к «угрозе применения силы» со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский агентству AFP, передает Украинская правда.

«Правительство Венесуэлы находится в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны», – заявил российский посол.

«В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии», – сказал он.

По словам Заемского, российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах поддержания боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать».

По его словам, им по закону разрешено находиться там в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в 2001 году.

Заемский сказал, что он, тем не менее, верит в мирный путь урегулирования кризиса с помощью «диалога и поиска компромисса».

По его словам, Москва приветствует посреднические усилия, предпринимаемые Норвегией, куда и режим Мадуро и оппозиция направили делегации.

«Очень хорошо, что эти переговоры проходят», – сказал Заемский.

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