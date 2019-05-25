После провального выступления в финале «Евровидения» Мадонну обвинили во лжи

На недавнем финале международного конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве специальным гостем была американская певица Мадонна, которая исполнила две композиции.

Вокал 60-летней исполнительницы разочаровал многих ее поклонников, но опубликованное позже в Сети отредактированное видео выступления окончательно расстроило фанатов, которые обвинили поп-идола во лжи, – пишет newsyou.

Мадонна, которая согласилась в качестве специального гостя выступить в финале конкурса «Евровидение», получила изрядную долю критики от своих фанатов, которые не оценили ни ее вокал, ни «пиратский» костюм с повязкой на глазу. Многие с разочарованием отмечали, что на фоне молодых конкурсантов голос певицы звучал «вяло». При этом размещенное на странице в соцсети видео вообще вызвало крайнее возмущение поклонников.

В комментариях к публикации написали, что ролик отредактирован и в нем уже не слышно ни «ляпов» с непопаданием в ноты, ни дрожи в голосе. При этом на «живом» концерте все это присутствовало и теперь видео выглядит «лживым и лицемерным», а попытка скрыть недостатки – «неуверенной и раздражительной».

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