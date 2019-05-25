Порошенко посоветовал команде Зеленского работать над освобождением из российского плена заложников

Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что команда нового президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, поздравляя решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

Он выразил благодарность профессиональной команде украинских дипломатов и отметил, что гордится украинскими моряками.

«Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий», – заявил в то же время Порошенко.

По его словам, каждый украинский политик должен помнить, что не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности.

«Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена развязка – «мир через капитуляцию». Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить – международным трибуналом над агрессором», – написал экс-президент.

Как известно, в субботу, 25 мая, трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.

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