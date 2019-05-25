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Новости » Политика 25 мая, 2019, 14:18
Петиция за отставку главы АП Богдана набрала голосов больше, чем нужно

Петиция за отставку главы Администрации Президента Андрея Богдана, размещенная на сайте Президента, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

По состоянию на 12.25 петицию подписали 25367 людей.

Инициатором петиции является Александр Василевский. Она было зарегистрирована 23 мая.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки Главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очищении власти (люстрации)», - сказано в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрел Президент, она должна собрать не менее 25 тысяч подписей.

Как сообщалось, электронная петиция «За отставку президента Владимира Зеленского» за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Позже на сайте Президента зарегистрирована петиция об отмене петиции об отставке Зеленского.

 
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петицииновости Украиныновости политикиАндрей Богдан
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