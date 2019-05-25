Отсутствие представителя РФ на слушаниях в Гамбурге не освобождает от исполнения решения суда, – Найем

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три захваченных военно-морских корабля – «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу». Из двадцати судей трибунала против проголосовал только один – судья-представитель Российской Федерации Роман Колодкин.

Это очень важное решение. Россию впервые ставят перед юридически обоснованным выбором – признать нормы международного права или продолжить действовать вне общепринятых норм и законов цивилизованного мира.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Мустафа Найем.

«Если вы помните, основной спор в публичной риторике заключался в том, что российская сторона утверждала, будто украинские корабли вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Так вот, суд постановил, что действия России нарушали Конвенцию ООН по морскому праву, даже если бы речь шла о территориальных водах России. Поскольку военные корабли и их экипажи не могут быть арестованы силовиками иностранных государств и принадлежат юрисдикции иностранных судов.

Что немаловажно, представителя Россия на слушаниях не было – в Кремле считают, что решение Трибунала не имеет законной силы, поскольку действия Украины в Керченском проливе нужно квалифицировать как военные. Но это полностью противоречит позиции официальной власти России в российских судах, где наших граждан не признают военнопленными», – говорится в сообщении.

«У этого решения может быть и еще один аспект, в Украине. Дело в том, что недавно Андрей Портнов обратился к Госбюро расследований с заявлением о преступлении Петра Порошенко, который, по мнению Портнова, умышленно отправил украинскую корабельную группу в Керченский пролив, чтобы «спровоцировать» русских и, воспользовавшись захватом кораблей и моряков, объявить военное положение и отменить президентские выборы», - отмечает Найем.

Между тем, в обнародованном решении Трибунала говорится о том, что Трибунал не нашел подтверждений российской версии о провокационной военной операции со стороны Украины. «Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется Трибуналу очень маловероятным», – говорится в решении.

«Между тем. Трибунал по морскому праву постановил, что отсутствие представителя России на слушаниях не освобождает ее от обязанности исполнения его решения», – резюмирует Мустафа Найем.

Напомним, что Постоянно действующий трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия.

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