Освобождение моряков может быть сигналом о готовности России к миру, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению «конфликта» с Украиной.
Об этом он написал в субботу в Facebook.
«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», – отметил Зеленский.
По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к «разблокированию переговоров и решению созданных им проблем цивилизованным способом».
«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!», – добавил он.
В субботу трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
Напомним, 25 ноября, около 20:28, катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», и 24 моряков.
После принятия подконтрольными России крымскими «судами» решения об аресте захваченных в плен моряков, всех их перевезли в Москву.
Все они заявили следствию, что являются военнопленными.
15 и 16 января Лефортовский суд Москвы принял решение продлить на три месяца арест пленным украинским морякам. Адвокаты украинских моряков обжаловали решение Лефортовского районного суда г. Москвы о продлении срока содержания под стражей всех 24 украинских моряков.
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