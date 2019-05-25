Омелян – Зеленскому: Перед тем, как критиковать – придумай что-то свое и разберись в терминах

Министр инфраструктуры Владимир Омелян развернуто прокомментировал выступление Президента Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей іForum-2019, где тот произнес свою публичную речь на русском языке с добавлением элементов молодежного сленга и раскритиковал деятельность чиновников.

Соответствующее обращение к главе государства глава Мининфраструктуры обнародовал в Фейсбуке.

В.Омелян написал:

«Говорят, чиновники знают только 4 слова – инновация, диджитализация, Гиперлуп и Илон Маск.

Вообще-то это 5 слов, потому что Илон не будет рад, если его имя и фамилию будут писать вместе.

И правильно говорить не «диджитализация», а дигитализация (что это такое? – здесь); и, представьте себе, – мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском – цифровизация. А кто на нем запнулся... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое.

Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас (цитата). И извините, что на украинском, потому что на кацапском чиновнику не подобает говорить, тем более президенту. Может Зе!словарь пополнится, кто знает? Начнем!

Превентивная медицина. Советую отъехать в сторону от маршрута «квартира – студия 95-го квартала» хотя бы на 100 километров и увидеть, что медицину надо развивать всесторонне. Превентивная медицина по деньгам вашим кураторам, и она точно есть в Швейцарии и Израиле. Но мы тоже ее уже создаем с нуля.

Пример с Африкой хоть и имеет смысл, но его на голову не натянешь. Украинцы были уверены, что Украина находится на карте Европы. И у нас уже есть мобильная связь 4G, и она развивается. А еще в 2013 и 3G не было, благодаря Твоим Госпидарникам, которых Ты возвращаешь к власти сегодня.

В прошлом месяце запущен пилотный проект 5G на транспортной инфраструктуре (это те самые беспилотные автомобили, Big Data и прочее). Или мало? Нам нужно перескочить сразу на телепатию? Мы еще не объявляли этот проект, как и телекинез, но уже над ним работаем.

Выемка документов? Прикинь, уже все перешли на цифровые подписи и электронный документооборот, сервисы переходят в цифру, дигитализация происходит повсюду. Похоже, что иммунитет присутствует не только на будущее, но и на настоящее.

Блокчейн-реестры? СЕТАМ на блокчейне, геокадастр на блокчейне, реестр колесных транспортных средств Мининфраструктуры уже на этапе перевода на блокчейн. Может что-то новое представите? Не пора ли отказаться от хайпового слова?

Электрокары? Читай-то хотя бы новости! В Украине взрывной рост их количества. Инфраструктура, производство? Все законодательные инициативы еще в прошлом году переданы от Мининфраструктуры в парламент.

Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах с дронами, новыми и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытыми данными и тому подобное.

Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализовывается! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, ибо даже кнопки принадлежат не тебе.

Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей – придумай что-то свое и разберись в терминах.

И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновационный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла.

И, искренне, когда хочешь говорить об электрокарах – пересядь с «Рендж Ровера» на EV.

Измени себя – изменишь Украину».

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