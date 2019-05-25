Обострение на Донбассе: За сутки 17 обстрелов, один боец погиб, один ранен

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Враг также обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи населенного пункта Пески – из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

возле города Красногоровка – из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи города Авдеевка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле населенного пункта Каменка – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Гнутово – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды возле населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая – со станковых противотанковых гранатометов;

возле села Лебединское – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм; около населенного пункта Майорск – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи населенного пункта Станица Луганская – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – отмечается в сообщении.

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