Немедленно освободить украинских моряков: Украина выиграла дело против России в трибунале ООН

Постоянно действующий трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия.

Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, сообщает Европейская правда.

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хьон.

Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину.

«Трибунал считает необходимым требовать от России освободить три задержанных украинских корабля, 24 задержанных моряков, и разрешить возвращение в Украину», заявил председатель трибунала.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась предоставить свои материалы для слушания, однако по конвенционному праву ООН все равно обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ трибунал использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

«Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018 года», – заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений российской версии о провокационной военной операции Украины. «Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным», – говорится в решении.

Также трибунал согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

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