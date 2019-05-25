Не орешками едиными: боевая белка напала на змею и съела ее

Рейнджеру в национальном парке Гваделупских гор на западе Техаса удалось сфотографировать, как белка поедает змею.

Грызун растерзал своего естественного врага, и съел его почти полностью, сообщает Science Alert, пишет НВ.

На фото изображена белка Otospermophilus variegatus, которая использовала обе лапы для захвата того, что было идентифицировано как пустынная змея (Masticophis taeniatus), чуть ниже головы змеи. На более поздних кадрах белка ест часть змеи.

«Обычно, они едят орехи и ягоды и другие вещи, которые легко доступны, но они также едят насекомых, ящериц, змей», – сказал Леггетт.

Хотя это может показаться редким явлением, у змей и белок больше столкновений, чем можно себе представить.

В 2007 году в «Записках Королевского общества: биологические науки» было опубликовано исследование, в котором предполагалось, что белки могут использовать выброшенную шкуру гремучей змеи, чтобы избежать хищников. Белки жуют шкуры, а потом ухаживают за собой, потенциально маскируя свой собственный запах змеиным.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.