Наводнения на западе Украины: Вице-премьер собирает штаб ГСЧС

Сегодня вице-премьер Геннадий Зубко проведет внеочередное заседание межведомственного оперативного штаба, на котором рассмотрят ситуацию с последствиями непогоды в западных областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

«25 мая в 11:00 в ГСЧС под председательством вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплениями в западных областях Украины», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в заседании примут участие руководство ГСЧС, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Напомним, в результате ливней и значительного поднятия уровня грунтовых вод на Закарпатье подтоплены 111 жилых домов и 1700 га сельхозугодий.

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