МИД направило России ноту из-за визита Володина в аннексированный Крым

МИД Украины направило ноту протеста России в связи с несогласованным с Украиной визитом председателя Госдумы Вячеслава Володина в оккупированный Крым.
Об этом говорится в субботу в заявлении МИД.
Министерство выразило решительный протест в связи с визитом Володина в Крым и Севастополь 24 мая.
«Украина продолжает считать эту, как и все предыдущие поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация», – говорится в заявлении.
Напомним, Володин полетел в Крым на заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы.