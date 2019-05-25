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Новости » Политика 25 мая, 2019, 9:48
Луценко заявил, что считает себя эффективным главой Генеральной прокуратуры

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что считает себя эффективным главой Генеральной прокуратуры.

Об этом Луценко сказал в интервью LIGA.net.

«Я считаю себя эффективным генпрокурором. Мы имеем приговоры по 2876 корупционерам подследственной ГПУ категории «Б»: от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю – 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд гривень. Это 4 млрд долларов. Вернули мы и 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских», – заверил Луценко.

Он добавил, что с поста уйдет, но «но не из-за ультиматумов».

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«Хочу, чтобы передача этих достижений произошла законным, спокойным образом, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства», – отметил генпрокурор.

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На вопрос, сравнивает ли он с революцией собственную отставку, Луценко заявил, что «скорее, с контрреволюцией».

«Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто «теряются». Первые полгода в этом кабинете я их искал», – пояснил он.

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