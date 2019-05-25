Лещенко не уверен, будет ли баллотироваться в следующий парламент

История с Трампом и Джулиани не проходит бесследно. А потому мое членство в провластной партии может осложнить взаимоотношения между Украиной и США.

Это отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

Депутат признался, что не может точно сказать, будет ли принимать участие во внеочередных выборах в парламент.

«Сегодня не могу ответить на вопрос о выборах – не успел подумать еще. У нас были постоянные дебаты по поводу системы – мажоритарная, пропорциональная. Надо ли мне идти на мажоритарный округ, или нет? Сколько надо потратить на это денег?», – иронизирует Сергей Лещенко.

Политик опроверг слухи о том, что может пойти на выборы по округу Вячеслава Константиновского: «Просто у меня в этом округе была приемная – вот и все. Я работал с людьми, помогал им по мере возможностей. Поскольку каждый депутат должен проводить прием граждан, то я проводил его на Подоле, ведь я сам из этого района», – пояснил Лещенко.

Относительно работы в команде Владимира Зеленского, то он признал, что история с Трампом и Джулиани не проходит бесследно. А потому через его членство в провластной партии может усложнить взаимоотношения между странами.

«Это не касаются Зеленского, и для него эта история – как гром среди ясного неба. Джулиани, который вышел в прайм-тайм американского телеканала и заявил, что Лещенко – это враг США и Трампа, таким образом, очевидно, пытается повлиять на мою дальнейшую политическую карьеру.

Поэтому вообще не могу исключать, что мне в партии скажут «Бай-бай!». К тому же, я не хочу мешать Украине строить хорошие отношения с США, ведь это наш стратегический партнер», – подытожил Сергей Лещенко.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко ввел адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в заблуждение.

При этом отмененный визит Рудольфа Джулиани в Украину мог касаться газодобывающей компании «Burisma» Николая Злачевського, которую обвиняли в хищении госсредств.

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