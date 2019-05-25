Конец весны будет с грозами и летними градусами, – синоптики

Синоптики прогнозируют на Левобережье Украины, местами в западных областях 26 мая дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«На Левобережье днем и местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°», – говорится в сообщении.

27-28 мая тоже ожидается переменная облачность. «Без осадков, лишь днем 27 мая в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в течение 28 мая в западных областях грозовые дожди, в Карпатском регионе местами значительные дожди», – сообщают синоптики.

Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-18°, 27 мая в западных областях 8-13°; днем в Украине 24-29°.

29 мая в западных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные. 30 мая местами небольшой дождь; температура ночью 11-16°, днем 29 мая 20-25°, 30 мая 17-22°.

29 мая в западных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами значительные. 30 мая местами небольшой дождь; температура ночью 11-16°, днем 29 мая 20-25°, 30 мая 17-22°.

29-30 мая преимущественно без осадков, лишь днем 30 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

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