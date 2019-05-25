Климкин провел переговоры с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком

Министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно подал в отставку, ищет команду единомышленников, с которыми сможет изменить Украину, и уже имел разговор с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«Я бы очень хотел найти команду – я ее пока не нашел, откровенно говорю – команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики. Какой-то возьму себе округ в Киеве – это у меня такая эмоциональная мечта. У меня есть еще много идей, за пару следующих недель я определюсь», – отметил Климкин, отвечая на вопрос, почему не идет на выборы в команде пятого Президента Петра Порошенко.

По его словам, он никогда не был частью именно политической команды БПП «Солидарность». Также он рассказал, что в партию «Слуга народа» его еще не звали, и сам он пока что не знает, что это будет за политическая сила.

При этом, Климкин добавил, что уже имел разговор с лидером новосозданной партии «Голос» Святославом Вакарчуком, которого «очень уважает».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

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