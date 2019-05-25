Климкин назвал реакцию МИД РФ на решение Трибунала относительно украинских моряков «вялой и беззубой»

Масштаб победы Украины в Международном трибунале по морскому праву можно понять из вялого и беззубого заявления МИД России.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное – освободить наших моряков», – написал он в Twitter.

Климкин также опубликовал фото с представителями Украины после объявления результатов голосования в Трибунале ООН.

Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного Трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть 🇺🇦корабли, а главное - освободить наших моряков. P. S. А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

«А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги», – резюмировал министр.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации по 24 украинских морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

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