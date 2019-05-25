Казахстан остановил поставки в Украину сжиженного газа, – СМИ

Казахстанская компания «Тенгизшевройл» приостановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на несколько источников в украинских компаниях-держателях TERM-контрактов «Тенгизшевройл» (ТШО).

По их данным, казахстанский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций касательно Украины.

«Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили», – говорит руководитель торговой компании из Киева.

По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налил уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов.

«Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальные опасаются», – сказал он.

По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахстанских производителей.

По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2018 г ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 года поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Основные покупатели ресурса ТШО – WOG, «Надежда», Socar, GT Group, «Автотранс», «Авантаж», ОККО.

Всего из Казахстана по 2018 г импортировано 257 тыс. т СУГ (15% от общего объема рынка).

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