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Новости » Общество 25 мая, 2019, 21:35
Фанатам «Звездных войн» сообщили о подготовке новой трилогии

Издание BuzzFeed, ссылаясь на три источника, сообщило, что Лаэта Калогридис («Остров проклятых», «Алита: Боевой ангел», «Видоизмененный углерод») работает над сценарием фильма по игре Star Wars: Knights of the Old Republic («Звездные войны: рыцари Старой Республики»).

Об этом сообщает Киноафиша.

Действие игры, которая вышла в 2003 году, происходит в расширенной Вселенной Звездных войн почти за 4 тысячи лет до событий, описанных в фильмах, во время так называемой Старой Республики. По сюжету, главный герой и один из республиканских пилотов, Карт Онаси, спускаются на Тарис в спасательной капсуле. Его первоочередная цель – найти джедая Бастилию Шан.

Фанаты давно хотели, чтобы сюжет игры адаптировали в фильм, и их наконец услышали.

Ранее президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что студия готовит что-то по «Рыцарям Старой Республики».

Калогридис уже заканчивает сценарий картины, которая может стать началом новой трилогии. Таким образом получается, что у студии в работе находятся три трилогии. Одна стартует из фильма про «Старую Республику», другую создает режиссер восьмого эпизода Райан Джонсон, а третью – авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайс.

Представители сценариста, или Disney Lucasfilm пока не прокомментировали информацию о проекте.

 
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фильмЗвездные войныновости Украины
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