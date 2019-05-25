Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир WTA в Страсбурге

Третья «ракетка» Украины и 42-й номер мировой классификации Даяна Ястремская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Internationaux de Strasbourg во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 000.

Как сообщает btu.org.ua , в финальном поединке 19-летняя одесситка Даяна Ястремская за почти три часа в трех сетах обыграла 24-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию– 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Отметим, что на пути к финалу Даяна Ястремская не проиграла ни одного сета, оставив за бортом соревнований Полин Парментье из Франции (6:2, 6:4), австралийку Саманту Стосур (6:0, 6:2), француженку Фиону Ферро (6:1, 6:3) и Арину Соболенко из Беларуси (6:4, 6:4).

Это третий титул, который Ястремская получила на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом году Даяна выиграла Открытый чемпионат Гонконга, а в начале нынешнего сезона взяла главный приз в Хуахине (Таиланд).

Отметим, что благодаря победе в финале Internationaux de Strasbourg Ястремская установит свой личный рекорд в рейтинге WTA. В понедельник, 27 мая, Даяна поднимется на десять строчек и будет занимать 32-е место в мировой классификации.

Напомним, сезон-2019 Даяна Ястремская открывала на 59-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.