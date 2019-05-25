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Новости » Политика 25 мая, 2019, 18:40
Данилюк рассказал, откуда взялась идея отдать таможню в управление британской компании

Придя в правительство, я готов был в качестве эксперимента попробовать отдать часть таможни в управление частным компаниям. Однако точечные решения ничего не решат, ведь потоки просто перейдут на другую таможню, а отдать «частникам» все – невозможно.

Об этом в эфире информационно-политического проекта «Народ против» на телеканале ZIK рассказал экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что идея о передаче украинской таможни в управление британской компании появилась еще во времена Кабинета Министров Арсения Яценюка.

«Впоследствии, когда я пришел на должность министра финансов, я готов был сделать это как эксперимент, но видел основное решение через системное, полное реформирование таможни», – рассказывает экс-министр финансов.

Однако, отметил он, «точечные» решения ничего не изменят. Мол, Украина большая страна, в которой эксперименты на одной таможне ничего не изменят.

«Потоки идут от одной таможни до другой, а все отдать частным компаниям невозможно. Следовательно, я верю только в то, что дает результат», – подчеркнул Александр Данилюк.

По его словам, воплощение этой идеи в качестве эксперимента можно попробовать и сейчас, но это точно не будет основным решением проблем на таможне.

«Основным сейчас является разблокировать решение суда (относительно государственной таможенной службы, – ZIK), назначить новое руководство на таможню и начать системные изменения», – резюмировал советник Владимира Зеленского.

Напомним, заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО.

 
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таможняАлександр ДанилюкНарод противновости Украиныновости политикиДФС
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2019-05-25 19:40 :38