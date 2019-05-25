«Человек-закон»: политический аналитик рассказал об «иронии судьбы» Андрея Богдана

Андрей Богдан – это «человек-закон». Из-за него меняли закон о выборах, из-за него принимали и закон о люстрации. Возможно, что скоро из-за него Констуционный суд будет отменять этот закон.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK рассказал политический аналитик Ярослав Макитра.

Комментируя назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента, политический аналитик отметил, что у господина Богдана «довольно интересная карьера».

«Это «человек-закон». Из-за него меняли закон о выборах, в частности, для того, чтобы он не зашел в парламент. А мы помним, что он был следующим на заход в БПП, но мы изменили закон для того, чтобы исключить таких людей. Это происходило тогда, когда у Порошенко с Коломойским был конфликт. Из-за него принимали и закон о люстрации. Возможно, скоро из-за него Конституционный суд будет отменять этот закон. Вот такая ирония судьбы и он попадает в такие обстоятельства»,– отметил Ярослав Макитра.

Он также заявил, что те заявления, которые уже успел сделать глава Администрации Президента господин Богдан, могут негативно повлиять на рейтинг Зеленского.

«Поэтому он или немного изменит риторику и поведение, или это будет большой ошибкой, которая сможет просуществовать недолго»,– подчеркнул Макитра.

Поэтому, считает политолог, новому Президенту нужен «опытный аппаратчик», который сумеет профессионально сформировать и реализовать внутреннюю и внешнюю политику государства.

«На эту историю подошел Богдан. Но есть закон о люстрации и его надо выполнять. Поэтому можно было найти на эту должность другого человека. Или чтобы этот человек остался, должны быть уважительные обстоятельства, чтобы под кого-то закон регулировать. То есть это должен быть очень мощный человек для этой должности»,– прокомментировал Ярослав Макитра.

Как сообщалось, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины.

Также Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова.

Кроме этого Президент назначил своего представителя в правительстве. Им стал Андрей Герус.

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