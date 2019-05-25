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Новости » Мир 25 мая, 2019, 14:00
Бунт в тюрьме Венесуэлы: погибли 29 заключенных

В результате бунта в одной из колоний на западе Венесуэлы погибли 29 заключенных, а 19 полицейских были ранены.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«По меньшей мере 29 заключенных были убиты и 19 полицейских ранены в результате столкновений в тюрьме в западной части Венесуэлы», – говорится в сообщении

Бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, штат Португеса.

По словам министра безопасности Оскара Валеро, в результате столкновений во время неудачной попытки побега, погибли 29 заключенных. Заключенные взорвали три гранаты, ранив тем самым 19 полицейских.

В полиции не прокомментировали, откуда у заключенных появилось оружие.

 

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2019-05-25 16:17 :42