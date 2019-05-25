Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста в Киеве, – видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили на прочность стеклянный пол нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Об этом председатель Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter.

«Стеклянный пол испытали!» – подписал видео мэр Киева.

Для того, чтобы проверить прочность стеклянных конструкций, Виталий Кличко вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром, несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева, такие нагрузки пол не пугают – 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

«Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок – тоже украинское. Оно – крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста», – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 25 мая Киеве состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой Дружбы народов и Владимирской горкой, строительство которого продолжалось пять месяцев.

Длина нового пешеходного моста – почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры с обеих сторон моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра. 70 квадратных метров пола смотровых площадок созданы из стекла.

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