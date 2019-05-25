Астрономы обнаружили звезду, которая вернулась из мертвых

Одна из звезд в созвездии Кассиопеи не похожа на большинство других. На ней не нашли никаких признаков водорода или гелия – источников топлива для ядерных реакций, которые происходят в звездном ядре и за счет которых горит звезда. Несмотря на это, она светится в десятки тысяч раз ярче, чем земное солнце.

Авторы нового исследования, опубликованного 20 мая в журнале Nature, предполагают, что эта странная звезда когда-то была двумя звездами – мертвыми, пишет Вокруг Света.

После тщательного анализа звезды и газовой туманности, которая ее окружает, ученые определили, что необычные свойства звезды объясняются редким явлением, известным как слияние двух белых карликов.

По сути, две звезды оказались слишком близко и столкнулись, а потом накопили достаточно объединенной массы, чтобы снова начать формировать тяжелые элементы – и возродились.

«Такое событие случается крайне редко, – говорит соавтор исследования Гетц Грефенер из Института астрономии Аргеландера (AIfA) в Университете Бонна в Германии. – Вероятно, во Млечном Пути нет даже полдюжины таких объектов, и мы обнаружили один из них».

Наблюдения за звездой

Грефенер и его коллеги столкнулись с этим явлением, наблюдая за Кассиопеей с помощью инфракрасного телескопа. В созвездии они обнаружили газовую туманность, в центре которой горела яркая звезда. Туманность, казалось, излучала видимый свет, а на самом деле светила только интенсивным инфракрасным излучением. Это, а также явное отсутствие в туманности водорода и гелия, позволило предположить, что загадочная звезда в центре была белым карликом – кристаллической оболочкой некогда могущественной звезды, у которой закончилось топливо.

Дальнейшие наблюдения показали, что звезда сияла инфракрасным светом в 40 000 раз ярче, чем земное солнце, и изрыгала солнечные ветры, которые разносились в космосе со скоростью около 58 миллионов км/ч – гораздо сильнее, чем способен один белый карлик.

Как сформировалась звезда

Казалось, что-то оживило мертвую звезду. Команда провела несколько симуляций и обнаружила, что все удивительные свойства звезды – в том числе ее исключительный ветер – могут объясняться слиянием двух белых карликов.

«Мы предполагаем, что два белых карлика сформировались там в непосредственной близости много миллиардов лет назад, – говорит соавтор исследования Норберт Лангер, также с AIfA. – «Они кружили вокруг друг друга, создавая искривление пространства-времени, которые называются гравитационными волнами».

Создавая эти волны, мертвые звезды постепенно теряли энергию и смещались все ближе и ближе друг к другу. Впрочем, как предположили исследователи, карлики столкнулись, слившись в одну звезду с достаточно большой массой и снова начали производить тяжелые элементы. Две мертвые звезды возродились как один белый карлик.

Однако через несколько тысяч лет звезда, вероятно, снова станет пустой и в конечном итоге разрушится под действием собственной силы тяжести.

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