Адвокат Трампа имел встречу со скандальным украинским экс-дипломатом

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на прошлой неделе встречался с бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, который заявлял о вмешательстве Украины в выборах в Соединенных Штатах в 2016 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Washington Post, передает Укринформ.

«Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе», – сказал Джулиани.

На вопрос о том, что они с Телиженко обсуждали, Джулиани ответил: «Когда мне будет что сказать, я это скажу».

Согласно изданию, Телиженко подтвердил встречу, заявив: «Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине».

Как известно, в 2017 году бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко сообщил о вмешательстве украинской власти в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон.

Джулиани ранее в этом месяце заявлял о своем намерении посетить Киев для встречи с новоизбранным Президентом Украины Зеленским, чтобы убедить украинскую власть начать расследование, связанное с интересами президента США Дональда Трампа о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года. Впоследствии Джулиани отменил свой визит в Киев.

Как заявил адвокат, его предупредили, что приехав в Украину, он попадет в среду людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами Соединенных Штатов.

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