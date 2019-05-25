25 мая – Всемирный день щитовидной железы: что нужно знать

Ежегодно 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day). Дата вошла в календарь в 2009 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации.

Об этом сообщает ИA ZIK.

В этот день проводят мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы, методы предотвращения, а также на информирование о современных методах профилактики и лечения болезней этого органа.

По статистике, той или иной патологией щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых лиц, диффузный зоб – у 10-30%. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди эндокринных заболеваний патология щитовидной железы занимает первое место. В Украине на долю заболеваний щитовидной железы приходится более 40% от всех эндокринных заболеваний.

Щитовидная железа, маленький 25-30 граммовый орган, расположенный на шее и по форме напоминающий бабочку, играет очень важную роль в жизнедеятельности организма. Она производит гормоны, которые регулируют обмен веществ.

Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа недостаточно активна и вырабатывает маловато гормонов, которые отвечают за поддержание метаболизма на оптимальном уровне. Когда это происходит, у человека возникают такие симптомы как усталость, депрессия, увеличение веса, сухость кожи, потеря волос, непереносимость холода.

В случае гипертиреоза происходит почти противоположное. Щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, поэтому метаболизм ускоряется, что при несвоевременном лечении может нанести серьезный вред организму. При этом наблюдается нервозность, бессонница, непереносимость жары, потеря веса, учащенное сердцебиение, дрожь, слабость.

Незаменимым компонентом тиреоидных гормонов является йод. Заболевания, вызванные дефицитом йода, можно предотвращать, например, с помощью йодирования пищевой соли, которое осуществляется во многих странах мира, в частности в Украине. Богатыми йодом пищевыми продуктами являются яйца, тыква, моллюски, тунец, лосось, грибы, семена кунжута.

Большинство заболеваний щитовидной железы на сегодняшний день считаются излечимыми. В случае появления первых признаков нарушения функции щитовидной железы следует обратиться к врачу и пройти профессиональное обследование.

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