Зеленский подписал указ о срочных мерах по преодолению последствий непогоды на западе Украины

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О безотлагательных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей».

Соответствующий указ №325/2019 обнародован на сайте главы государства.

С целью принятия неотложных мер для преодоления последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, что привело к разрушениям и повреждения жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи, причинение другого ущерба, с целью защиты жизни и здоровья людей, оказания им помощи постановляю:

1. Кабинету Министров Украины безотлагательно:

1) обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, усилению контроля за реализацией мер по преодолению таких последствий;

2) решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мер по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях;

С) вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями:

обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ;

обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости;

осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и мерах, предпринимаемых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности.

2. Предложить органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в пострадавших территориях.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

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