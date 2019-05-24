За неделю Зеленский так и не взял реальной власти в свои руки, – Ставнийчук

То, что команда Владимира Зеленского сейчас работает в основном на свое трудоустройство, а не на позицию Президента, так и не дало ему ворваться в украинскую политику так, как этого ожидали люди.

Об этом в эфире информационно-политического проекта «Народ против» на телеканале ZIK заявила юрист, бывший руководитель главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АП (в 2011-2014 годах) Марина Ставнийчук.

Она подчеркнула, что в воюющей стране Совет нацбезопасности и обороны должен быть тем органом, который осуществляет контроль за исполнительной властью в вопросах национальной безопасности.

«Здесь чрезвычайно важно, кто будет возглавлять СНБО. Мы уже слышим несколько дней, что главой Совета нацбезопасности должен быть Александр Данилюк. Говорят, в Администрации Президента даже подписан соответствующий указ. Однако, мы слышали от представителя Президента в Кабмине, что Данилюк является основным переговорщиком с МВФ», – подчеркнула юрист.

Следовательно, отмечает она, сегодня очень волнует вопрос, каким образом будет формироваться Совет национальной безопасности и обороны.

«Скажем, будет там Данилюк? Кто еще будет туда назначен? Или это будет Иван Баканов, Василий Грицак? Сегодня эти вопросы стоят очень остро», – убеждена Марина Ставнийчук.

По ее словам, в течение этой недели заметны определенные три тренда, которые покажут ближайшие перспективы новых Президента и власти в целом.

«Один из этих трех трендов заключается в том, что за эту неделю Владимир Зеленский так и не взял реальной власти в свои руки. Он вступил в должность, выступил с рядом инициатив. Однако то, что команда сейчас в значительной мере работает на себя, на свое трудоустройство, а не на позицию Президента, не дало Зеленскому ворваться в политику так, как на это надеялись люди», – заявила Ставнийчук.

Напомним, заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Президент Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО.

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