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Новости » Общество 24 мая, 2019, 18:54
Известную украинскую блогерку, педагога заблокировал Facebook за просветительский контент по истории

Страницу популярной украинской блогера, педагога, литературного редактора Анны Черкасской, которая ежедневно производит просветительский проукраинский контент, забанили в соцсети Facebook.

Об этом блогер сообщила в Facebook.

«Имею проблемы с ФБ: меня забанили. Администрация отказывается распространять мои сообщения, ибо я подаю оскорбительный контент, несовместимый с их политикой: это очерки про Делямара, про Агатангела Крымского.... Мне стыдно перед всеми Вами, что нарушаю привычки жизни. Поскольку администрация ФБ меня глубоко оскорбила своей беспочвенной педантичностью и откровенной антиукраинской политикой. Имею намерение отказаться от услуг ФБ. Прощаясь напоминаю, что я блогерю на UAHistory. Простите за все!», – написала Анна Черкасская.

В комментариях читатели объясняют, что в последнее время такие случаи участились из-за армии ботов, которые массово жалуются в Facebook на проукраинских создателей контента, а компания, в свою очередь, автоматически реагирует и банит их. Также люди пишут десятки комментариев в поддержку Анны Черкасской, говоря о том, что у нее качественный украинский контент и то, что со временем Facebook розбанить ее страницу.

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2019-05-24 19:58 :56