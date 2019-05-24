Итальянский прокурор просит приговорить нацгвардейца Маркива до 17 лет тюрьмы

Прокуратура итальянского города Павии просит приговорить украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад.

Об этом объявил в пятницу в суде прокурор Андреа Дзанончелли во время выступления с заключительным словом, передает Радио Свобода.

Согласно доводов прокурора, старший сержант Нацгвардии Украины Виталий Маркив не совершил преступления убийства, но солдат информировал руководство Нацгвардии о движении гражданских лиц возле фабрики Zeus Ceramica, а те со, своей стороны, контактировали с солдатами ВСУ, которые из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов. Виталий Маркив, находясь на боевой позиции на горе Карачун, в силу своих служебных обязанностей не мог не знать, по кому будет направлен огонь атаки, убежден главный обвинитель Андреа Дзанончелли.

По его словам, Маркив был соучастником преступления, не принимая в нем непосредственного участия. Не приведя конкретной аргументации умышленного намерения убийства, прокурор подытожил: «Там убивали журналистов. На этом точка».

Учитывая тяжесть преступления, пояснил он, за уголовным кодексом, подсудимому грозило до 24 лет лишения свободы. Впрочем, через смягчающие обстоятельства (Маркив без судимости, хорошее поведение во время процесса – ред.) прокурор решил уменьшить срок на треть, то есть до 16 лет и добавил один год за преступление в покушении на жизнь французского фотографа Уильяма Ругелона, который был ранен в результате перекрестного огня 24 мая 2014 года, когда погибли Андреа Роккелли и его российский переводчик Андрей Миронов.

Мать подсудимого Оксана Максимчук сообщила, что Виталий нормально отреагировал на выступление обвинителя и отстаивает свою непричастность к трагедии.

«Неприятно слышать просьбы такого приговора. Надеюсь, защита докажет невиновность моего сына, и присяжные примут объективное решение», – сказала Оксана Максимчук в комментарии Радио Свобода.

Семья Роккелли одобрительно оценила выступление прокурора, они довольны реконструкцией динамики событий авторства Дзанончелли.

«Мы подтверждаем, что не ищем мести. А предлагаемый срок заключения достаточный ли, не знаем, это дело прокуратуры, пусть там это оценивают, согласно степени вины подсудимого», – сказал Рино Роккелли, отец погибшего фотографа.

В смерти итальянца прокурор возложил ответственность и на народного депутата Украины Богдана Маткивского, бывшего командира подразделения Нацгвардии, которому подчинялся Виталий Маркив. Дзанончелли подал в суд присяжных запрос выяснить причастность Маткивского для возможного открытия судебного дела против депутата. Последний пока не комментировал слов итальянского прокурора.

В начале заседания суд присяжных окончательно отклонил просьбу защиты провести дополнительное расследование на месте происшествия в Украине.

«Ввиду давности события и наличия того, что было выяснено на этапе расследования, упомянутый запрос не является необходимым», – объявила судья Аннамария Ґатто.

Сегодня по случаю 5 годовщины гибели Андреа Роккелли на Донбассе в его родном городе Павии состоялась траурное шествие к могиле фоторепортера.

Суд продолжит работу 14 июня, а потом еще 21 июня. Сегодня также постановили провести два заключительных заседания в июле. Оглашение приговора ожидают 12 июля.

Старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив был арестован в Италии 31 июня 2017 года по подозрению в убийстве из миномета фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова возле Славянска Донецкой области в мае 2014 года. Маркив отрицает свою причастность к инциденту. Суд длится от 6 июля 2018 года.

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