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Новости » Мир 24 мая, 2019, 10:17
Виктории Нуланд отказали в российской визе

Экс-представительница Госдепартамента США числится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, заявили в МИД РФ. Этот реестр составлен в ответ на санкционные списки США. Власти России отказали в выдаче визы экс-помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии и бывшей официальной представительницы Госдепартамента Виктории Нуланд.

Об этом сообщает facenews.

О том, что Нуланд внесена в список лиц, которым запрещен въезд в страну, заявили в четверг, 23 мая, в МИД РФ. Этот реестр Москва составила в ответ на внесение ряда российских чиновников в санкционные списки Вашингтона.

По информации газеты «Коммерсант», Нуланд запросила визу, поскольку собиралась принимать участие в закрытой международной конференции в Москве. Двухдневное мероприятие, завершившееся 21 мая, было организовано Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.

В ноябре 2016 года российские власти запретили въезд в страну бывшему послу США в России Майклу Макфолу. О том, что он находится в черном списке, Макфол узнал, когда пригласил российскую визу. По его словам, Кремль наложил на него санкции за тесные связи с Бараком Обамой, который в то время готовился покинуть пост президента США.
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РоссияВиктория Нуландвизановости мира
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2019-05-24 10:41 :22