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Новости » Львов 24 мая, 2019, 19:10
Во Львове «заминировали» 13 объектов

Во Львове в полицию поступило сообщение о минировании 13 объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

«Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.
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Львовполициязаминированиеновости Украины
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